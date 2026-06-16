Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneği Başkanı (İZKUDET) Korhan Bilgin, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Alsancak Limanı’nın son durumu hakkında konuşarak, özellikle İzmir’in bu konuda ciddi anlamda potansiyelinin gerisinde kaldığını kamuoyuna açıkladı.

Korhan Bilgin: İzmir potansiyelini değerlendiremiyor

İzmir’in aynı anda yedi kruvaziyer gemisini ağırlayacak potansiyelinin olduğunu vurgulayan ve İzmir’in bu potansiyelini istediği gibi değerlendiremediğini savunan İZKUDET Başkanı Korhan Bilgin, “İzmir'in aynı anda yedi kruvaziyer gemisini ağırlayabilecek kapasitesi bulunuyor.

Buna rağmen yıllık 58 gemide kalırken, Kuşadası yılda 750 gemiye ulaşıyor. Bu tablo yalnızca turizm açısından değil; ulaşım, yeme-içme, konaklama, perakende, rehberlik ve yüzlerce esnaf için de önemli ekonomik kayıp anlamına geliyor. İzmir'in bu potansiyeli değerlendirememesi kabul edilemez" dedi.

“Yabancı dil bilen ulaşım personeliyle çağdaş bir kruvaziyer destinasyonu oluşturulabilir”

Ayrıca, özellikle Alsancak-Kordon hattındaki tamamlanamayan altyapı çalışmaları ile ilgili de çarpıcı tespitlerde bulunan Başkan Bilgin, "Kruvaziyer yolcusunun ilk izlenimi İzmir'in marka değerini doğrudan etkiliyor.

Yoğun trafik, devam eden altyapı çalışmaları, çevre kirliliği ve düzensiz görüntü kente yakışmıyor. Trafik çözümleri, çevre düzenlemeleri, yeşil alanlar, turist bilgilendirme ofisleri, ring ulaşımı ve yabancı dil bilen ulaşım personeliyle çağdaş bir kruvaziyer destinasyonu oluşturulabilir" diye konuştu.

“Artık konuşma değil, uygulama zamanı”

Son olarak, kruvaziyer turizminin yalnızca limanı değil, tüm kent ekonomisini canlandıran stratejik bir sektör olduğunun altını çizen, Başkan Bilgin konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kruvaziyer turizmi yalnızca limanı değil, tüm kent ekonomisini canlandıran stratejik bir sektördür.

İzmir'in uluslararası kruvaziyer fuarlarında daha güçlü tanıtılması, alt yapı yatırımlarının hızlandırılması ve limanın geleceğinin netleştirilmesi gerekiyor. İzmir bunu başarabilecek potansiyele fazlasıyla sahip. Artık konuşma değil, uygulama zamanı"