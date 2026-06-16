İzmir Selçuk'ta sağlıklı yaşam alışkanlıklarının artırılması ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık yaratılması amacıyla "Sağlıklı Yaşam Spor Festivali" düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenler, kamu kurumları ve vatandaşların yoğun katılım sağladığı etkinlik, renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay iş birliğinde gerçekleştirilen "Yeşilay İzmir Sağlıklı Yaşam Projesi" çerçevesinde yapılan festival, Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayat bulmuş oldu.

Bağımlılıkla mücadele mesajı!

Festival çerçevesinde gerçekleştirilen programa Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan da katılım sağladı.

Gösteriler ve konser!

Festivalde öğrenciler de çeşitli etkinliklere katılım gösterdi. Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturmuş olduğu koro, seslendirdiği eserlerle programa farklı bir hava katmış oldu. Halk oyunları ekiplerinin sahnelemiş olduğu gösteriler ise katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Projeler tanıtıldı!

Festival çerçevesinde kurulan stantlarda sağlıklı yaşam, spor ve bağımlılıkla mücadele temalı çalışmalar ziyaretçilerin ilgisini topladı. Öğrencilerin hazırlamış olduğu projeler ve farkındalık çalışmaları vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.