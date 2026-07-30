Son Mühür- Mutlak Butlan kararı sonrası genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel'in Yeni Parti'yi kuracağını açıklamasının ardından CHP'de başlayan istifalar devam ediyor. İzmir'de ise birçok belediye başkanı ve yönetici istifa etti, etmeye devam ediyor. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da partisinden istifa ettiğini yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Balkan siyasi hayatını Yeni Parti'de devam ettireceğini açıkladı.

"CHP'den ayrılma, siyasi mücadelemizi Yeni Parti çatısı altında sürdürme kararı aldık"

Balkan'ın açıklaması şu şekilde;

"Sevgili Urlalı Hemşehrilerim; Bugün sizlerle önemli bir kararımı paylaşmak istiyorum.

Siyasi yaşamımız boyunca Cumhuriyetimizin temel değerlerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlı kalarak görev yaptık. Belediye başkanlığı görevimizi de bu anlayışla, ayrım gözetmeden tüm hemşehrilerimize hizmet etme sorumluluğuyla yürüttük. Hiçbir zaman makamın gücüne yaslanmadık; bulunduğumuz her makama emeğimizle, duruşumuzla ve hizmet anlayışımızla güç katmaya çalıştık. Uzun değerlendirmeler, istişareler ve ortak bir vicdan muhasebesinin ardından; birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimizden ayrılma ve siyasi mücadelemizi Yeni Parti çatısı altında sürdürme kararı aldık.

Bu karar, belediye başkanlığı görevimizi yürütme anlayışımızı değiştirmeyecektir. Çünkü belediye başkanlığı, her şeyden önce yaşadığı kente ve o kentte yaşayan herkese hizmet etme sorumluluğudur. Görevimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğüne, Cumhuriyetimizin kazanımlarına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefine bağlı kalarak sürdürecek, iktidar yolunda var gücümüzle çalışacağız. Bir gün yeniden aynı çatı altında buluşabilme umudumuzu koruyarak, bize güvenen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor; Urla için aynı kararlılık ve sorumluluk duygusuyla çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."