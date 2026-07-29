Son Mühür- İzmir hafta ortasında adete susuz kaldı. İZSU öyle bir liste yayımladı ki merkez ilçelerden tutun neredeyse 9 ilçeyi kapsayan su kesintisi şehri saracak. 1 saat ve 8 saat arasında değişen kesintiler onlarca mahalleyi etkileyecek. Vatandaşın merakla beklediği 29.07.2026 tarihli kesintisi işte bu şekilde:
BORNOVA
Mahalleler: Ergene, Kazımdirik
Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat
Arıza Tipi: Branşman Arızası
Açıklama: Bornova Kazımdirik Mahallesi 153 Sokak içi branşman arızası bölge vanası kapatıldı
KARABURUN
Mahalleler: İskele, Merkez
Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Merkez Mahallesi'nde ana boru arızasından kaynaklı su kesintisi yapıldı.
KARŞIYAKA
Mahalleler: Donanmacı
Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 09:26 ile 10:26 arasında yaklaşık 1 saat
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Ulvi Başman Sokak No:34 önü ana boru arızası nedeni ile sayaç kapatıldı.
KINIK
Mahalleler: Osmaniye
Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 09:37 ile 11:37 arasında yaklaşık 2 saat
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Osmaniye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde ana boru arızası
KONAK
Mahalleler: Akdeniz, Faik Paşa, Konak
Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: 860 Sk ile Anafartalar Cd. kvş.
MENDERES
Mahalleler: Ata, Görece Cumhuriyet, Hürriyet
Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 10:22 ile 15:22 arasında yaklaşık 5 saat
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Görece mh. anaboru arızası nedeniyle basınç düşüklüğü yada su kesintisi yaşanabilir
MENEMEN
Mahalleler: Mustafa Kemal Atatürk, 75. Yıl Cumhuriyet
Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Ana boru arızası
URLA
Mahalleler: İçmeler, Torasan
Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 11:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 8 saat
Arıza Tipi: Elektrik Arızası
Açıklama: İçmelerde Gediz firmasından kaynaklı planlı elektrik kesintisi etkileyebilir
ÖDEMİŞ
Mahalleler: Seyrekli
Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 09:16 ile 12:16 arasında yaklaşık 3 saat
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Ödemiş ilçesi Seyrekli mahallesinde meydana gelen ana boru arızası
ÖDEMİŞ
Mahalleler: Emirli
Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 08:49 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Ödemiş ilçesi Emirli mahallesinde meydana gelen ana boru arızası