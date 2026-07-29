Son Mühür- İzmir hafta ortasında adete susuz kaldı. İZSU öyle bir liste yayımladı ki merkez ilçelerden tutun neredeyse 9 ilçeyi kapsayan su kesintisi şehri saracak. 1 saat ve 8 saat arasında değişen kesintiler onlarca mahalleyi etkileyecek. Vatandaşın merakla beklediği 29.07.2026 tarihli kesintisi işte bu şekilde:

BORNOVA

Mahalleler: Ergene, Kazımdirik

Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Açıklama: Bornova Kazımdirik Mahallesi 153 Sokak içi branşman arızası bölge vanası kapatıldı

KARABURUN

Mahalleler: İskele, Merkez

Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Merkez Mahallesi'nde ana boru arızasından kaynaklı su kesintisi yapıldı.

KARŞIYAKA

Mahalleler: Donanmacı

Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 09:26 ile 10:26 arasında yaklaşık 1 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ulvi Başman Sokak No:34 önü ana boru arızası nedeni ile sayaç kapatıldı.

KINIK

Mahalleler: Osmaniye

Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 09:37 ile 11:37 arasında yaklaşık 2 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Osmaniye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde ana boru arızası

KONAK

Mahalleler: Akdeniz, Faik Paşa, Konak

Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: 860 Sk ile Anafartalar Cd. kvş.

MENDERES

Mahalleler: Ata, Görece Cumhuriyet, Hürriyet

Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 10:22 ile 15:22 arasında yaklaşık 5 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Görece mh. anaboru arızası nedeniyle basınç düşüklüğü yada su kesintisi yaşanabilir

MENEMEN

Mahalleler: Mustafa Kemal Atatürk, 75. Yıl Cumhuriyet

Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ana boru arızası

URLA

Mahalleler: İçmeler, Torasan

Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 11:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 8 saat

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

Açıklama: İçmelerde Gediz firmasından kaynaklı planlı elektrik kesintisi etkileyebilir

ÖDEMİŞ

Mahalleler: Seyrekli

Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 09:16 ile 12:16 arasında yaklaşık 3 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ödemiş ilçesi Seyrekli mahallesinde meydana gelen ana boru arızası

ÖDEMİŞ

Mahalleler: Emirli

Kesinti Süresi: 29.07.2026 saat 08:49 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ödemiş ilçesi Emirli mahallesinde meydana gelen ana boru arızası