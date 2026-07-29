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Millî Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan resmî taziye mesajının ardından, acı haber Şimşek ailesinin Bornova Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan ikametgâhına ulaşmıştı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi İzmir’de düzenlenen devlet töreninin ardından Kadifekale Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Irak’ın kuzey bölgesinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan 24 yaşındaki astsubay çavuş Batuhan Şimşek, 28 Temmuz 2022 tarihinde teröristlerce gerçekleştirilen taciz ateşi sonucu ağır yaralanmıştı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeksizin hastaneye kaldırılan genç astsubay, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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Duygu dolu anların yaşandığı mevlit organizasyonunda kent protokolü de geniş katılım sağladı. Alanda; İzmir Vali Yardımcısı Erhan Karahan, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova İlçe Müftüsü Fethullah Yavuz, İstikham Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Vekili Albay Halil İbrahim Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Anma programına gelişinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı, şehit astsubayın babası Hakan Şimşek ile annesi Ayten Şimşek karşıladı. Başkan Cemil Tugay, şehit ailesine taziye ve desteklerini iletti.

Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2022 yılında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde vatan savunmasında şehit düşen Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek için düzenlenen mevlit yemeğine katıldı. Şehadetinin yıl dönümü vesilesi ile Bornova Karacaoğlan Mahallesi’ndeki baba evinde düzenlenen mevlit yemeğinde Şimşek ailesinin acıları paylaşıldı.

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