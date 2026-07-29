SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’de tekstil sektöründe faaliyet gösteren Demet Karadağ, ticari işletmesinin nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla akrabalık bağı bulunan dünüründen aldığı borç nedeniyle tefeci kıskacına düştü. Alınan paranın iki katından fazlasının banka hesapları üzerinden geri ödenmesine rağmen para taleplerinin bitmediğini, kendisinin ve ailesinin tehdit ve darpa maruz kaldığını belirten Karadağ, Avukatı İbrahim Kambur aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Akrabalık Güveni Tefeci Tuzağına Dönüştü

Avukat İbahim Kambur aracılığıyla savcılığa yansıyan olayda Demet Karadağ ve yeğeni Dilan Çilem Öztürk’ün birlikte yürüttüğü tekstil işi için aralarında dünürlük ve akrabalık bağı bulunan D. K., H.K., B. Ç. ve A. Ç.’ten zaman zaman borç para aldı. Başlangıçta sosyal güvene dayalı başlayan ilişki, şüphelilerin 'Parayı başka tefeciden aldık, kredi çektik' diyerek fahiş faiz işletmeye başlamasıyla sistematik bir tefeciliğe dönüştü.

723 Bın Aldım, 1,5 Milyon Geri Ödedim

Müşteki vekili Avukat İbrahim Kambur’un sunduğu banka kayıtları ve dekontlara göre, şüpheliler tarafından ticari ortaklığın banka hesabına toplam 723.600 TL gönderildi. Müşteki iş kadını Demet Karadağ, şüpheliler ve yönlendirdikleri yakınlarının hesaplarına banka kanalıyla toplam 1.562.745 milyon ödeme yaptığını iddia etti. Müştekinin, 'Senden hiç elden para aldım mı?' sorusuna şüpheli D. K.’ın 'Yok nereden çıktı' yanıtını verdiği WhatsApp yazışmaları da tüm para trafiğinin bankalar üzerinden yürütüldüğünü kanıtlayan delil olarak dosyaya eklendi.

Bitmeyen Borç ve İcra Takibi

Alınan borcun iki katından fazla ödeme yapılmasına rağmen şüphelilerin talepleri son bulmadı. Şüpheli D. K., Manisa İcra Müdürlüğü üzerinden müşteki aleyhine 3.500.000 milyon ilamsız icra takibi başlattı. Avukat İbrahim Kambur’un yasal süresi içinde yaptığı itiraz üzerine icra takibi durduruldu.

Bıçaklı Saldırıda Anne Yaralandı

Para taleplerini fiziki baskıya dönüştüren şüphelilerin, 27 Mart 2026 tarihinde şikayetçi iş kadını Karadağ'ın bulunduğu yere gelerek bıçaklı tehdit ve saldırıda bulunduğu iddialar arasında yer aldı. Arbedeyi ayırmaya çalışan Karadağ'ın annesi Satı Öztürk yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, olay sonrası alınan darp raporu ile emniyete yapılan koruyucu tedbir başvuru talebinin savcılık dosyasına sunulduğu öğrenildi.

MASAK ve HTS İncelemesi İstendi

Avukat İbrahim Kambur, şüphelilerin D. K., H. K., B. Ç. ve A. Ç. hakkında 'Tefecilik', 'Kasten Yaralama', 'Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma' ve 'Suça İştirak' suçlarından kamu davası açılmasını talep etti. Dilekçede ayrıca tarafların tüm banka hesap hareketlerinin MASAK marifetiyle incelenmesi ve geriye dönük HTS kayıtlarının celbedilmesi istendi.