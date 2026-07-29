Son Mühür - Bornova Belediyesi, uluslararası iş birliği ağını genişletmeye devam ediyor. Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen diplomatik temasların ardından, Bornova Belediyesi ile Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan 120 bin nüfuslu Dura Belediyesi arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalandı.

Belediyecilik tecrübelerini paylaşmak ve kurumsal kapasiteleri artırmak amacıyla düzenlenen törene; Dura Belediye Başkanı Mohannad Amro, Dış İlişkiler Müdürü Abdel Majeed Dasseh ve Meclis Üyesi Basem Doudin katıldı.

Filistinli öğrencilere eğitim ve lojistik destek

Törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'ndeki imkanları hatırlatarak Filistinli gençlere kapılarının açık olduğunu belirtti. Başkan Eşki, "Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'mizde üniversite öğrencilerimizin günlük sıcak yemek, konforlu ders çalışma alanları ve ücretsiz internet bağlantısı gibi tüm temel ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyoruz. Bunun da ötesinde, gençlerin inovatif fikirleri için 3 boyutlu yazıcılar sunuyor, ses ve görüntü stüdyoları kuruyoruz. Ege Üniversitesi’nde eğitim gören ya da kentimize gelecek olan Filistinli öğrenciler de artık bizim birer evladımız, emanetimizdir. Kapılarımız onlara sonuna kadar açıktır; merkezimize gelerek tüm bu teknolojik ve lojistik imkanlardan sonuna kadar ücretsiz faydalanabilirler." dedi.

Dura Belediye Başkanı Mohannad Amro ise Bornova Belediyesi’nin sosyal ve teknolojik projelerini örnek aldıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bornova Belediyesi ile kurduğumuz bu kurumsal ilişki bizim için çok büyük bir değer taşıyor. Bu tarihi iş birliğinin kağıt üzerinde kalmaması, sürekli iletişim ve kurulacak özel komisyonlar vasıtasıyla düzenli olarak takip edilmesi en büyük temennimizdir. Bizim en büyük ortak önceliğimiz Filistin davasıdır ve bu haklı davayı her platformda birlikte savunmaya devam etmek çok önemlidir. Dünyanın her yerinde başarılı olan Filistinli öğrencilerle gurur duyuyoruz. İki gün önce açıklanan lise mezuniyet sınavlarında %99 başarı oranına ulaşan çok sayıda parlak gencimiz var. Bornova Belediyesi ile yaptığımız bu protokolün akademik iş birliklerine de vesile olmasını arzu ediyoruz. Bu başarılı gençlerimizin Ege Üniversitesi’nde eğitim alabilmesi ve burada eğitim gören mevcut öğrencilerimiz için sürekli etkinlikler, karşılıklı ziyaretler düzenlenmesi aramızdaki bağı daha da sarsılmaz kılacaktır. Özellikle e-hizmet ve dijital belediyecilik uygulamaları konusunda Bornova’nın teknik desteğine talibiz."

Heyet dijital ikiz platformunu inceledi

Protokol imzasının ardından Filistin heyeti, Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü’nü ziyaret ederek "Dijital İkiz" platformu ve akıllı kent uygulamaları hakkında bilgi aldı. Konuk heyet, program kapsamında Sarnıç Mescid-i Aksa ile Abide-i Hürriyet Meydanı’nı da ziyaret etti.