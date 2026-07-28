Son Mühür- Kentte yaşayan kadınların toprakla buluşmasına, üretim yapmasına ve sosyalleşmesine yardımcı olan Kadifekale, Buca Mustafa Kemal, Bornova Meriç ve Buca Fırat mahallelerinde bulunan mahalle bostanlarının mimarı İzmir Büyükşehir Belediyesi kadınların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçen hafta Kadifekale Mahalle Bostanı’nda üretim yapan kadınlarla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ikinci durağı Bornova’daki Meriç Mahalle Bostanı oldu.

Başkan Tugay’dan Meriç Mahallesi’ne ziyaret

Başkan Tugay önce kolları sıvadı, bostanda kadınlarla birlikte hasat yaptı; sonrasında ise Meriç Mahallesi Muhtarı Elvan Aktemur ile bölgeyi gezerek mahallelinin talep ve önerilerini dinledi. Çocuklar için hazırlanan atölyeyi de ziyaret eden Başkan Tugay, etkinliğe katılan çocuklarla birlikte atölye çalışması gerçekleştirdi. Programa İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ile belediye bürokratları da katıldı.

Kadınların gözünden bostan deneyimi: "Adeta terapi gibi"

Mahalle bostanında üretim yapan Necmiye Alkan, “Burada hem sosyalleştik hem de emeğimizin karşılığını alıyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz sebzeleri tüketmek çok güzel. Pazardan almak yerine emek vererek üretmek bambaşka bir duygu. Komşularımızla kaynaştık, aramızdaki dayanışma güçlendi. Buraya geldiğimizde tüm sıkıntılarımızı unutuyor, psikolojik olarak rahatlıyoruz. Daha önce böyle bir sosyal ortamımız yoktu. Burası bizim için adeta terapi gibi oldu. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Memnunuz, mutluyuz ve huzurluyuz” dedi.

Kamile Cansız ise, “Toprakla uğraşıyor, toprağa dokunuyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Kadınlarla bir araya geliyor, kaynaşıyor ve güzel vakit geçiriyoruz. Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Düzenlenen deniz gezisine de katıldık, çok mutlu olduk. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.