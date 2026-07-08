İzmir’in Seferihisar ilçesinde, plajda şezlong yeri yüzünden tartıştığı anne ve kızına hakaret eden İ.A. hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Ürkmez İpekkum Plajı'nda yaşanan olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınacak.

Olay, mağdur genç kızın cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

"Nefret ve ayrımcılık" suçlaması

Görüntülerde, İ.A. isimli kadının yanındaki anne ve kıza "Defol git" ve "Sen kimsin lan" diyerek bağırdığı görülmüştü. Öfkesini kontrol edemeyen saldırgan, elindeki plaj sandalyesini de sertçe yere fırlattı. Sözlü şiddete maruz kalan anne eşyalarını toplayıp gitmeye çalışırken, kızı ise çevredekilere seslenerek yaşananlara tepki göstermişti.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük tepki çekince Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis tarafından gözaltına alınan kadın, ilk çıktığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık karara itiraz etti

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, İ.A.'nın serbest bırakılmasına hemen itiraz etti. İtirazı değerlendiren Seferihisar 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, adli kontrol kararını iptal etti.

Mahkeme suçun nefret ve ayrımcılık boyutunu, delillerin henüz tamamen toplanmamış olmasını, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma riskini gerekçe gösterdi. Mevcut aşamada tutuklamanın gerekli olduğuna hükmeden mahkeme, İ.A. hakkında yakalama kararı çıkardı.

