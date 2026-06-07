Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından, İzmir’in Seferihisar ilçesinde düzenlenen sosyal sorumluluk projesi köy okulundaki çocukların hayallerini yapay zeka teknolojisiyle dijital dünyaya taşımış oldu. “Hayallerini Kodla” projesi çerçevesinde öğrencilerin çizdiği resimler, gerçeğe yakın görsellere dönüştürülerek unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Renkli ve anlamlı etkinlik!

MCBÜ İletişim Fakültesi öğrencileri Kayra Yağcı, Baran Tolunay, Demirhan Özer Mersin ve Özgün Emek Saltık, “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi çerçevesinde İzmir Seferihisar’daki Ulamış Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencileriyle buluştu.

Etkinlik kapsamında çocuklardan geleceğe dair hayallerini resmetmeleri talep edildi. Minik öğrenciler çizdikleri resimlerin hikayelerini sınıf arkadaşlarıyla paylaştı. Ortaya birbirinden renkli ve yaratıcı çalışmalar çıktı.

Hediyeler verildi!

Projenin sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, etkinlik günün anısına çekilen toplu fotoğraflarla noktalandı.

“Onların mutluluğu en büyük kazancımız”

Proje ekibi tarafından yapılan açıklamada, çocukların hayallerinin gerçeğe dönüşmesine tanıklık etmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğu belirtildi.

Üniversite öğrencileri, “Çocukların gözlerindeki heyecanı görmek bizim için çok değerliydi. Yapay zekayı yalnızca teknolojik bir araç değil, aynı zamanda hayalleri görünür kılan bir köprü olarak değerlendirdik. Onların mutluluğu bizim en büyük kazancımız oldu” dedi.

