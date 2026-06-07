Altay’da geçtiğimiz dönem daha çok deneyim kazanma sürecinden geçen 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Osman Utkan Gülalan, yeni sezonda teknik heyetin en büyük kozlarından biri olacak.

Kulüp yönetimi ve teknik kadro, genç oyuncunun potansiyeline güveniyor. Yalnızca kulüp içinde değil, Süper Lig ekiplerinin de dikkatini çeken Osman için 2026-27 sezonu tam anlamıyla bir "vitrin yılı" olacak.

Siyah-beyazlılar, bu sezon genç yeteneklerini A takımda daha sık kullanarak hem potansiyelini değerlendirmeyi almayı hem de oyuncunun piyasa değerini yükseltmeyi planlıyor.

3 yıllık sözleşme imzalamıştı

Kariyerine adım attığı Altay ile bağlarını profesyonel seviyeye taşıyan Osman, 24 Eylül 2025 tarihinde kulübüyle 3 yıllık resmi sözleşme imzalamıştı. Bu imza, genç futbolcunun gelecekte kulübün yapı taşlarından biri olacağının ilk sinyali olarak görülmüştü.

Geçtiğimiz sezonun bilançosu nasıldı?

Geride kalan sezon Osman Utku Gülalan için hem gelişim hem de uyum sağlama dönemiydi. İstatistiklere bakıldığında genç futbolcunun yoğun bir maç döneminden geçtiği görülüyor:

3. Lig: 7 maçta sahaya çıktı.

U17 takımı: 8 maçta görev aldı.

U19 takımı: 2 kez forma giydi.

Ancak, özellikle 17 Ocak tarihinde oynanan Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından sonra A takım kadrosunda kendisine pek yer bulamadı.

Bu durum, oyuncunun uzun süredir maç eksikliği yaşamasına sebep olmuştu. Fakat yeni sezon hazırlıklarıyla beraber, Gülalan’ın bu boşluğu kapatıp tekrar formasına kavuşması ve takımın orta sahasındaki dinamizmi artırması bekleniyor.