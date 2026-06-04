Son Mühür/ Osman Günden- Seferihisar’da tarımın can damarı olan baraj suları toprakla buluştu. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçedeki binlerce dönüm arazinin kaderini belirleyen sulama sezonunu başlattı. Ekipler vanaları tek tek açıyor.

Üretimin kesintisiz sürmesi için planlanan büyük operasyon kapsamında, tam 55 kilometrelik ana hat üzerinden tarlalara su verilmeye başlandı. Sezonun ilk gününde tam 1750 üretici bu imkandan faydalanarak arazilerini suladı.

Kartlı dönem israfı bitirdi

Tarımsal üretimin geleceği pamuk ipliğine bağlıyken, Seferihisar Belediyesi işi şansa bırakmıyor. Yeni sezon açılışında üreticilerle buluşan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, su kaynaklarının hoyratça harcanmaması gerektiğinin altını çizdi. İlçenin bu konuda Türkiye'ye örnek olacak "akıllı sayaç" modelini yıllardır başarıyla uyguladığını hatırlatan Yetişkin, suyun her damlasının peşine düştüklerini belirtti.

Sistem aslında oldukça basit ve etkili. Çiftçiler akıllı sayaçlar sayesinde tam olarak ihtiyaçları kadar su harcıyor. Ne bir damla eksik, ne bir damla fazla. Vahşi sulama devri Seferihisar topraklarında çoktan kapandı.

"Su artık her zamankinden daha kıymetli"

Kuraklık tehlikesine karşı yerel yönetim bazında önlemleri artırdıklarını söyleyen Başkan İsmail Yetişkin, üreticiyi modern tarım yöntemlerine teşvik ettiklerini dile getirdi. Yetişkin, yürütülen tasarruf hamlesini şu sözlerle aktardı:

“Seferihisar’da üreticimizin yanında olmaya, tarımsal üretimi desteklemeye devam ediyoruz. Ancak su kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için tasarruflu kullanmak zorundayız. Bu sistem sayesinde hem su israfının önüne geçiyoruz hem de kaynaklarımızı daha verimli yönetiyoruz. Son yıllarda damlama sulama sistemlerine geçişin artmasıyla birlikte su tasarrufu konusunda önemli bir mesafe kat ettik."

Tarlalarda kesintisiz nöbet

Çiftçinin sistemi tamamen sahiplenmesi, su tasarrufundaki başarı oranını yukarı taşıyor. Belediye bünyesindeki Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ise koca bir sezon boyunca hatlarda herhangi bir arıza ya da kesinti yaşanmaması için sahada 24 saat nöbette olacak.

Tarımsal üretimin tavan yaptığı yaz aylarında başlayan bu sulama hamlesi, Seferihisar mandalinasından enginarına kadar bölgenin tüm meşhur mahsullerine can suyu olacak. Üretici sezona umutlu girdi.