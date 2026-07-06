Son Mühür / Atakan Başpehlivan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in rüşvet operasyonu sonucunda 30 Haziran tarihinde tutuklanmasının ardından olağanüstü toplanan meclisin ardından, belediye önünde konuşan CHP'li Çağatay Güç, önemli açıklamalarda bulundu.

Çağatay Güç: Başkan değil, başkanvekili seçtik

Mutlak butlan ile görevden alınan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, söz konusu seçimde başkan değil vekil seçtiklerinin altını çizen "Seferihisar Meclisi'nde seçim sürecini gerçekleştirdik. Biz burada başkan değil başkanvekili seçtik. Demokratik bir süreç yaşadık adayımızı grup toplantısında belirledik" diye konuştu.

Evrim Karakoz: Özgür Özel'in öncülüğünde iktidara geleceğiz

Öte yandan, Özgür Özel’in öncülüğünde iktidar olacaklarını vurgulayan CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ise şu ifadeleri kullandı: "CHP iktidara yürürken, iktidarın belediyelere haksız operasyonları ile karşı karşıya kaldık. Adayımızı belirledik ve oy birliği ile seçtik, biz seçilmiş Genel Başkanımız Özel'in öncülüğünde iktidara geleceğiz.