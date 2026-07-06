Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Seferihisar Belediyesi Başkanı İsmail Yetişkin'in rüşvet operasyonu sonucunda 30 Haziran tarihinde tutuklanmasının ardından olağanüstü toplanan meclis yeni başkanvekili olarak Fuat Gümüş'ü seçti.

Oylama CHP ve Zafer Partisi arasında geçti



AK Parti'nin aday çıkarmadığı, Zafer Partili Çağatay Rasim Çağır ve CHP'li Fuat Gümüş'ün yarıştığı Başkanvekilliği seçiminde oyların çoğunluğunu alan CHP'li Gümüş Seferihisar Belediyesi Başkanvekili olarak seçildi.

İlk turda tamamlandı, bir sürpriz isim çıktı!

Seferihisar meclisinde gerçekleşen başkan vekili seçimi ilk turda tamamlandı. 23 isim oy kullandı. Oyların sadece 19'u geçerli olurken, 4 oy ise 'boş' sayıldı. CHP'nin adayı Gümüş'e sandıktan 17 oy, Zafer Partisi'nin adayı Çağır'a 1 oy, çıkarken bir de sandıktan sürpriz bir oy çıktı. AK Partili meclis üyesi Ümit Cingöz'e de bir üyenin oy verdiği görüldü.

Seçimin ardından Gümüş'ten ilk mesaj

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan yeni başkan vekili Gümüş, "Belediyeler kanununun madde 28 kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın ve valilik tarafından maddeler, kaymakamlığımızda bize tebliği sonrası yapmış olduğumuz başkan vekilliği seçimine ben, arkadaşlarımızın teveccühüyle. Burada bulunan her arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bu görevde bulunduğum süre zarfında ortak akıl ile, işbirliği ile şeffaf yönetim anlayışı ile yolumuza devam edeceğiz" mesajı vererek teşekkürlerini iletti.