Son Mühür / Atakan Başpehlivan Seferihisar Belediyesi Başkanı İsmail Yetişkin'in rüşvet operasyonu sonucunda 30 Haziran tarihinde tutuklanması sonucu bugün belediye meclisi toplanarak, Yetişkin'in yerine başkanvekilini seçecek.
Meclis 10'da toplanacak
Bugün saat 10'da Belediye binasında toplanarak olağanüstü meclis toplantısının gerçekleşeceği öğrenilirken, Başkanvekilliği seçiminin öncesinde CHP grubunun kendi içinde bir ön seçim gerçekleştireceği aktarıldı.
Başkan Yetişkin kimi işaret etti?
Hafta başından itibaren kulislerde yansıyan bilgilere göre Seferihisar Meclisi'ndeki CHP Grubu'nda meclis üyeleri Ahmet Güney, Köksal Yıldırım ve Sarper Soylu'nun adaylık iddiasıyla yola çıkmak istediği belirtilirken, tutuklu başkan İsmail Yetişkin'in yakın çalışma arkadaşı Hüseyin Kocaer'i başkan vekilliği için meclis üyelerine önereceği öne sürüldü.