Son Mühür / Atakan Başpehlivan- Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in yerine seçilecek belediye başkanvekili için bugün belediye meclisinde seçim mesaisi veriliyor. Bugün ise Seferihisar Belediye meclisi olağanüstü toplanırken, başkan vekilliği için adaylar da belli oldu.

Ön seçim ardından karar verildi

CHP grubu ise başkan vekili adayına karar verdi. Ön seçimle başkan vekili adayı belirleyen CHP'de, beş isim aday olmak için ön seçime girdi. Önseçimin kapalı zarf usulü yapılarak iki turda tamamlandı. Ön seçimde Fuat Gümüş 9 oy alarak CHP’nin başkan vekili adayı oldu. Ön seçim adayı Ceren Türer Uykal, 7 oyda kaldı. Adaylardan Fuat Gümüş, en yüksek oyu alarak CHP’nin başkan vekili adayı oldu. Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Fuat Gümüş’ün Emekli Sahil Güvenlik Komutanı olduğu biliniyor.

AK Parti aday çıkarmadı, Zafer Partili Çağır 'Ben de varım' dedi

Zafer Partisi meclis üyesi Çağatay Rasim Çağır da başkan vekilliği için aday olduğunu duyurdu. Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezirciliğlu da salonda yerini aldı.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanlığı ise yaptığı yazılı açıklamayla seçimde aday çıkarmayacağını ve hiçbir adaya destek vermeyeceğinin altını çizdi.

O şaka gülüşmelere neden oldu!

Seferihisar Belediyesi Meclisi'nde başkanvekilliği seçimi sırasında oy sandığının görevliler tarafından açılamaması salonda kısa süreli gülüşmelere neden oldu. Sandığın açılmakta zorlanması üzerine bazı meclis üyeleri esprili bir dille, "Makas kesmiyor" yorumunu yaparak salondaki gergin havayı bir an olsun yumuşattı.

Seferihisar'da Meclis aritmetiği nasıl?

Seferihisar Belediye Meclisi'nde CHP'li meclis üyesi Barış Sakcı'nın tutuklanmasının ardından şu anda 17 CHP'li, 4 AK Partili 1 Zafer Partili ve Memleket Partisi'nin feshedilmesinin ardından da iki bağımsız meclis üyesi bulunuyor.