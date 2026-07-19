İzmir'de düzensiz göçle mücadele çerçevesinde yürütülen denetimler aralıksız sürüyor. Seferihisar'da görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511), denizde ilerlemekte olan bir lastik botta düzensiz göçmen grubunu belirledi.

Durumun ihbar edilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı KB-22 numaralı Sahil Güvenlik Botu intikal etti.

Lastik bot durduruldu!

Kısa sürede olay yerine varan Sahil Güvenlik ekipleri, denizde ilerlemekte olan lastik botu durdurarak kontrolünü gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda botta yer alan 23 düzensiz göçmenin, 17'sinin çocuk olduğu tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler güvenli şekilde karaya götürülürken, ilgili kurumlara teslim edilmeleri için gerekli idari işlemlere start verildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre ise, denetimlerin süreceği ifade edildi.