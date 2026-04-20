Son Mühür / Seferihisar Belediyesi, ilçede hizmete sunulacak yeni pazaryerleri için harekete geçti. Doğanbey Pazaryeri’nde açılacak tezgahlar belli oldu. Doğanbey Pazaryeri’nde 52 adet sebze ve meyve, üç adet bakliyat, iki adet yumurta, bir adet yufka, dört adet züccaciye, altı adet tuhafiye, iki adet zeytin, iki adet peynir yeri kura çekimiyle yeni sahiplerine kavuşacak.

Taliplerden istenen şartlar açıklandı

Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aranan şartlar da açıklandı. Buna göre; sebze veya meyve ya da Seferihisar Belediyesince izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na veya Pazarcılar Odası’na kayıtlı olmak, vergi mükellefi olmak, başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde Seferihisar Belediyesi’nce, hakkında tahsis iptali ya da kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak, ilgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak gerekiyor. Ayrıca, belirlenen alanlara talip olan kişilerden başvuru dilekçesi, 2026 tarihli oda kayıt, esnaf sicil ve vergi mükellefi belgesi, adli sicil kaydı, kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık ve ‘borcu yoktur’ belgesi de isteniyor. İhale şartlarına göre bir kişi için en fazla iki tezgah tahsis edilebileceğinin de altı çizilirken; devir işleminin 5 yıl içerisinde gerçekleştirilmek istenmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında ücret tahsil edileceği bilgisi de aktarıldı.

Heyecan dolu kura için tarih verildi

Belediyeden verilen ilanda son başvuru tarihi 29 Nisan saat 16.30 olarak duyuruldu. Başvuruların bizzat yapılması gerektiğinin altı çizilirken posta yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği de belirtildi. Kuraya katılım hakkı kazananların listesi 30 Nisan’da belediyenin ilan panosu ve resmi internet adresinden duyurulacak. Heyecan dolu kura çekimi ise 4 Mayıs pazartesi günü saat 11.00’de

Belediye Yeni Kültür Merkezi Düğün Salonu’nda yapılacak.