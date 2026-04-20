Son Mühür/Merve Turan- İzmir’in bahar güneşi, Kültürpark’ın tarih kokan atmosferiyle birleşince ortaya tam bir edebiyat şöleni çıkmış durumda. İZKİTAP - 7. İzmir Kitap Fuarı, kapılarını açtığı günden bu yana İzmirlilerin akınına uğruyor. 17-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen fuar, sadece bir alışveriş noktası değil; söyleşiler, imza günleri ve sergilerle yaşayan bir kültür platformuna dönüşmüş durumda.

Gazeteci ve eski başkandan söyleşi

Fuarın en dikkat çekici etkinliklerinden biri, gazeteci Gökmen Ulu ve Dikili’nin unutulmaz belediye başkanı Osman Özgüven’in katıldığı söyleşiydi. İkili, "Geleceğin İnşası İçin - Bir Yerel Devrim Öyküsü" başlığı altında bir araya gelerek, 12 Eylül sonrası Dikili’de hayata geçirilen o devrim niteliğindeki projeleri anlattı. Ücretsiz su kullanımından ulaşım kolaylıklarına, emekçi haklarından Türk-Yunan dostluğuna kadar pek çok çarpıcı konunun konuşulduğu etkinlik, izleyicilere adeta bir demokrasi dersi verdi. Söyleşi sonunda ikili, hayat öyküsünü anlatan kitabı okurları için imzaladı.

Ünlü foto muhabiri Coşkun Aral, "İmkansız Coğrafyalar" üzerinden katılımcıları derin bir yolculuğa çıkardı. Savaşın ve krizlerin ortasında geçen kariyerinden kesitler sunan Aral, her bir fotoğraf karesinin aslında bir insan hikayesi barındırdığını vurguladı.

Fuarda Ege otlarına da yer verildi!

Bölge kültürünün vazgeçilmezi olan Ege otları da fuarda unutulmadı. Ödüllü yazarlar Ahmet Uhri ve Betül Öztürk, gerçekleştirdikleri söyleşide Ege mutfağının tarihsel derinliğini ve doğayla olan uyumunu anlattı. İzmir’in sofralarından eksik olmayan o meşhur otların, sadece yemek değil aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğu bir kez daha vurgulandı.

Yıldızlar geçidi!

Pazar günü fuar alanı adeta yazar akınına uğradı. Gani Müjde’den İrfan Değirmenci’ye, Mavisel Yener’den Saygın Ersin’e kadar onlarca isim okurlarıyla kucaklaştı. Ayrıca eski milletvekilleri Atila Sertel ve Tacettin Bayır da hem siyasi hem de edebi görüşlerini paylaşarak kitaplarını imzaladılar.

Ziyaretçiler ne diyor?

Fuarın gerçek sahibi olan okurlar, bu atmosferden son derece memnun görünüyor. İşte fuar alanındaki o renkli görüşler:

Gizem Dündar: “Buralar sadece okurların değil; kitapların okurlarla, okurların birbirleriyle, hatta kitapların kendi aralarında buluştuğu alanlar. Bu nedenle büyük önem taşıyor. Yalnızca kitap kapakları arasında dolaşmak, onların imgeleri ve kavramlarıyla tanışmak, ilişki kurmak bile insana ilham veriyor. Bu davete icabet etmekten dolayı mutluyum” Eren Kural: “Burada olmak çok güzel. Kitaplardaki bütün kahramanlar da bizimle bu kitap fuarında dolaşıyor. O nedenle çok mutluyuz” Öznur Pelit: “Çok güzel bir fuar, iyi ki var. Okumayı seven herkesin ziyaret etmesi gerekiyor. Keşke herkes kitap okusa. Çünkü bu bir terapi. O zaman kimse doktora gitmez. Kitapların dünyasına girdiğiniz zaman hiç kimseye, hiçbir şeye ihtiyacınız olmuyor. Yarım saat bile okusanız ruhunuz dinleniyor. Kitap okurken altını çizmek, kitabın kokusu çok farklı. Yazarlardan imza almak... Bunların hepsi bir tutku” Zeynep Elif Şimşek: “Güzel kitaplar, kalemler var. Burayı çok seviyorum, beni heyecanlandırıyor. En çok kitapları ve kalemleri sevdim. Dört resim kitabı aldım”