Manisa İzmir'e mi bağlı sorusunun yanıtı net biçimde hayır. Manisa, Türkiye'nin 81 ilinden biri ve kendi valisi, belediyesi, ilçeleriyle yönetilen ayrı bir şehir. İzmir'in ilçesi ya da ona bağlı bir yerleşim değil.

Manisa İzmir'e mi bağlı, komşuluk nereden geliyor?

İki ili birbirine yaklaştıran asıl unsur coğrafi konum. Manisa ile İzmir arasında Sabuncubeli Tüneli üzerinden geçilen kısa bir yol var ve araçla yaklaşık 40-45 dakikada bir şehirden diğerine ulaşılıyor. Bu mesafe öyle pratik ki, binlerce kişi evi Manisa'da kalıp her gün İzmir'e işe gidiyor. Spil Dağı'nın iki şehri ayıran kısmı bir dönem ulaşımı zorlaştırırken, tünelin açılması bu engeli büyük ölçüde kaldırdı.

Manisa İzmir'e mi bağlı, tarihte durum neydi?

Geçmişe bakınca karışıklığın kaynağı biraz daha anlaşılır hale geliyor. Osmanlı döneminde Manisa, Aydın Vilayeti içinde yer alıyordu ve İzmir de aynı vilayetin parçasıydı. Yani ikisi uzun süre tek bir idari çatı altında bulundu. Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte iller yeniden düzenlendi ve Manisa bağımsız bir il statüsü kazandı. O günden bu yana iki şehir resmî olarak tamamen ayrı yönetiliyor.

Manisa İzmir'e mi bağlı, aynı bölgede mi?

Manisa ve İzmir aynı coğrafi bölgede, yani Ege Bölgesi'nde yer alıyor. İnsanların kafasındaki karışıklığın bir nedeni de bu: bölge ile il kavramları sık sık birbirine geçiyor. Aynı bölgede olmak, bir ilin diğerine bağlı olduğu anlamına gelmiyor. İki şehir Ege'nin sanayi, tarım ve ticaret açısından en hareketli noktalarından, ama ekonomik ve sosyal bağları ne kadar güçlü olursa olsun idari yapıları birbirinden tamamen bağımsız.

Manisa'nın üzüm bağları, Soma'daki maden havzası ve organize sanayi bölgeleri kendi ekonomisini ayakta tutuyor. İzmir ise liman kenti kimliğiyle ön planda. İki şehir arasındaki komşuluk ilişkisi güçlü, ama her biri kendi yolunda ilerliyor.