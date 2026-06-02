Seferihisar açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, lastik bot içerisinde yer alan 20 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda göçmenler arasında bir çocuğun da bulunduğu ifade edildi.

Radar, hareketliliği tespit etti!

Seferihisar’da görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9), deniz üzerinde hareket halinde olan lastik bot olduğunu belirledi. Bölgeye hızla Sahil Güvenlik Botu TCSG-912 intikal etti.

Ekipler tarafından durdurulan lastik botta yapılan kontroller sonucunda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı düşünülen 20 düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. Yakalanan kişiler arasında 1 çocuğun da yer aldığı belirtildi.

Durduruldu ve kontrol altına alındı!

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ilk sağlık kontrolleri ve kimlik işlemlerinin tamamlanmasını ardından ilgili kurumlara teslim edildiği belirtildi.

