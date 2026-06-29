Son Mühür - İzmir’de “rüşvet” iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası’ndan Seferihisar Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye çıkarılan Onur Yiğit hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in annesi Meryem Yiğit ile Ö.F.S., emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Onur Yiğit ve Meclis Üyesi D.B. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, bir şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Seferihisar Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile birlikte Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları N.H. ve İ.K. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi Meclis Üyesi D.B.’nin de aralarında yer aldığı 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Soruşturma kapsamında 25 Haziran’da İzmir merkezli olarak İstanbul, Adana ve Aydın’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.