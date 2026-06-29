SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in oğluna ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Yiğit Uzun’un ulaştığı iddia edilen videoda, Başkan Yetişkin’in oğlu olduğu ileri sürülen bir kişinin arkadaş grubuyla bir aradayken uyuşturucu olduğu iddia edilen bir maddeyi kullandığı anlar yer aldı. Kısa sürede yayılan görüntülerin ardından, olayın arka planında organize bir şantaj girişiminin olduğu iddiası öne sürüldü.

İstediklerini Alamayınca Görüntüleri Servis Ettiler İddiası

Konuşulan ddialara göre, söz konusu video kaydını elinde bulunduran şahıslar, görüntüleri sosyal medyada yaymadan önce Yetişkin ailesiyle doğrudan bağlantıya geçti. Aileye şantaj yaparak para talebinde bulunan şüphelilerin, istedikleri maddi karşılığı alamamaları üzerine videoyu sızdırdıkları ileri sürüldü. Şantaj sürecinin devam ettiği, şahısların ellerinde çok daha fazla konuşulacak ve ses getirecek görüntülerin bulunduğunu iddia ederek aileye yönelik baskılarını sürdürdükleri de iddialar arasında yer aldı.

Sağlık Sorunları Yaşayan Başkandan Saklandı

Kamuoyunda bir yandan yayınlanan görüntüler konuşulurken, diğer yandan bu sıcak gelişmeler 4 gün gözaltında tutulduktan sonra bugün adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’den tamamen saklandığı öğrenildi. Kronik böbrek yetmezliği, şeker hastalığı ve geçirilmiş bypass ameliyatı gibi ciddi sağlık sorunları bulunan, gözaltı sürecinde de düzenli olarak diyaliz tedavisine götürülen Başkan Yetişkin’in, bu süreçte daha fazla üzüntü ve hayati risk oluşturabilecek bir moral bozukluğu yaşamaması adına, oğluyla ilgili durumun kendisinden gizlendiği ve konuya dair kendisine hiçbir bilgi verilmediği öğrenildi.