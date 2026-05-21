SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’in Seferihisar ilçesinde yapılan rüşvet operasyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir müteahhit tarafından şikayet edilen Seferihisar Belediyesi imar personeli O.K. ile ilçede yerel gazetecilik yapan E.A., dün jandarma tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. 'Rüşvet' ve 'rüşvete aracılık etme' suçlamasıyla dün gece ifadesi alınan şüpheliler sabah saatlerinde Adliyeye götürüldü. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Anlaşmazlık Çıkınca Şikayet etti

Yapılan operasyonda iddialara göre şüphelilerin, İ.T. isimli müteahhide, inşaat projesindeki binalar için "kat artırma" işlemi yapacakları vaadinde bulundular. Belediye İmar Müdürlüğü'nde gerçekleşmeyince taraflar arasında kriz çıktı. Parayı vermesine rağmen söz konusu işlemi yaptıramayan müteahhit İ.T., anlaşmazlığın ardından verdiği parayı geri alamayınca jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Rüşvet Alıp İşimi Yapmadılar

Müteahhit İ.T.’nin 'kat artırımı' vaadiyle kendisinden usulsüz para alındığı ve işleminin yapılmadığı yönündeki şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada hukuki süreç devam ediyor. Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde adliyeye çıkarılan şüpheliler, savcılık makamında ifade verdi. Soruşturma savcısı, deliller ve ifadeler doğrultusunda 2 şüpheli hakkında 'rüşvet' ve 'rüşvete aracılık etme' suçundan tutuklama kararı verilmesini talep ederek dosyayı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdi.

