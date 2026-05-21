Son Mühür- İzmir Seferihisar’daki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik müşterek tatbikatı EFES-2026’ya ev sahipliği yapıyor. 50 ülkeden 10 binin üzerinde personelin katıldığı dev organizasyon, seçkin gözlemci günü faaliyetleriyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatbikatın son günündeki operasyonları yerinde takip etti.

50 ülkenin ordusu sahada

Tatbikat, katılımcı ülkelerin askeri imkan ve kabiliyetlerini ortak bir karargah çatısı altında geliştirmeyi amaçlıyor. Birliklerin harbe hazırlık seviyesini üst düzeyde tutmak için sahada birleşik ve müşterek harekat senaryoları uygulandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, faaliyetleri müttefik ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanları ile birlikte izledi. Personelin koordinasyonu tam not aldı.

"Savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısındayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatbikatın ardından askeri heyete ve katılımcılara hitap etti. Konuşmasında küresel gelişmelere değinen Erdoğan, Türkiye'nin dış politika ve güvenlik stratejisindeki rolünü vurguladı.

Geleceğe dair karamsar senaryoların yazıldığı bir dönemden geçildiğini belirten Erdoğan, "Biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Türk ordusu İstiklalin ordusudur"

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgesel ve küresel barışın en önemli güvencesi olduğunu söyledi. Ordunun tarihi misyonuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, askeri güç tanımını şu sözlerle yaptı:

"Türk ordusu kendi milletinin, vatanının hafızasını ve mefkuresini taşıdığı kadar, içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkuresini taşımaktadır. Türk ordusu istiklalin ordusudur. Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş, aksine tahrip edilen yerleri tamir etmiştir."

EFES-2026 Tatbikatı, planlanan hedeflerin başarıyla vurulması ve senaryoların tamamlanmasıyla sona erdi.