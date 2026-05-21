İzmir Seferihisar’daki Doğanbey mevkiinde düzenlenen EFES-2026 Birleşik, Müşterek, Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı’nın en kritik aşaması olan "Seçkin Gözlemci Günü" gündüz safhasıyla devam ediyor. Harekatın başlangıcına, TCG Anadolu gemisinden kalkış yapan Bayraktar TB-3 SİHA tüyleri diken diken yaptı.

Milli imkanlarla geliştirilen SİHA'nın bir deniz platformundan başarıyla havalanması, tatbikatın en önemli teknik eşiklerinden biri olarak da kayıtlara geçti.

50 ülkeden 10 bin asker sahada

Ege Ordusu Komutanlığı’nın yönetiminde icra edilen dev tatbikatta katılım düzeyi dikkat çekiyor. Türkiye dahil 50 dost ve müttefik ülkeden gelen gözlemci ve birlikler, 10 binden fazla personelle sahada görev alıyor. Dün gece başarıyla tamamlanan gece safhasının ardından başlayan gündüz harekatı, önceden belirlenen senaryo doğrultusunda ilerliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da takip ettiği atışlarda, yerli ve milli silah sistemleri birincil rolde. Hedefler tam isabetle vuruluyor.

TB-3 SİHA ilk kez TCG Anadolu’dan havalandı

Gündüz safhasının en dikkat çekici anı, TB-3 SİHA’nın TCG Anadolu üzerindeki performansı oldu. Dünyada bir SİHA gemisinden gerçekleştirilen ilk operasyonlardan biri olması nedeniyle bu kalkış, yabancı askeri delegasyonlar tarafından yakından izlendi.

Sadece hava unsurları değil; denizden karaya çıkarma operasyonları ve kara ateş destek vasıtaları da koordineli şekilde hedefleri imha ediyor. Koordinasyon hızı tam not aldı.

Operasyonel kabiliyet test ediliyor

Tatbikatın ana amacı, müttefik ülkelerle ortak harekat yapma kabiliyetini en üst seviyeye çıkarmak. Farklı dilleri konuşan ve farklı sistemleri kullanan orduların, tek bir emir komuta zinciri altında nasıl hareket ettiği bu sahada test ediliyor.

EFES-2026, atışların başarıyla tamamlanması ve belirlenen bölgelerin kontrol altına alınmasıyla sona erecek.

