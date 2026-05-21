İzmir’in Gaziemir ilçesinde yer alan Sarnıç Gölet Piknik ve Yürüyüş Alanı, son dönemde şehirden kısa süreli uzaklaşmak isteyenlerin en çok tercih ettiği noktalardan biri oldu. Çam ağaçlarıyla çevrili alan, sakin atmosferiyle dikkat çekiyor. Özellikle hafta sonlarında bölgeye yoğun ilgi oluşuyor.

Doğanın içinde sakin bir gün geçirmek isteyenler burayı tercih ediyor

Sarnıç Gölet çevresinde yürüyüş yolları bulunuyor. Gölet manzarası eşliğinde yürüyüş yapan vatandaşlar, bölgede piknik de yapıyor. Beton piknik masalarının yer aldığı alanda isteyen ziyaretçiler kendi masa ve sandalyelerini de kuruyor. Giriş ve otoparkın ücretsiz olması da vatandaşlar için cazip. Bu durum özellikle ailelerin bölgeyi daha sık tercih etmesine neden oluyor. Alan içinde mescit, kır kahvesi ve kır lokantası da yer alıyor.

Mangal serbest ama dikkat gerekiyor

Gölet çevresinde mangal yakılmasına izin veriliyor. Ancak alanın ormanlık bölgede bulunması nedeniyle ateş konusunda dikkatli olunması isteniyor. Özellikle sıcak havalarda vatandaşların daha kontrollü davranması gerekiyor. Sabah saatlerinde bölgenin daha sakin olduğu belirtiliyor. Öğleden sonra ise yoğunluk artıyor.

Sarnıç Gölet’e ulaşım nasıl sağlanıyor?

Bölgeye toplu taşıma ile ulaşım oldukça kolay. Sarnıç Gölet çevresinden geçen ESHOT hatları sayesinde farklı ilçelerden bağlantı kuruluyor. Ayrancılar, Ataköy, Menderes, Ürkmez, Özdere ve Çatalca yönünden gelen hatlar gölete ulaşımı kolaylaştırıyor.

İZBAN kullanmak isteyenler ise Sarnıç İstasyonu’nda inerek kısa bir yürüyüşle bölgeye ulaşabiliyor. Yürümek istemeyenler için Esbaş Aktarma Merkezi üzerinden otobüs bağlantısı da bulunuyor. Böylece ulaşım süresi daha kısa hale geliyor.

İzmir’de hem doğa havası almak hem de şehirden biraz uzaklaşmak isteyenler için Sarnıç Gölet Piknik ve Yürüyüş Alanı bu yaz da en hareketli noktalardan biri olacak.