Ege Denizi, tarihinin en yoğun askeri hareketliliklerinden birine sahne oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en prestijli ve geniş kapsamlı birleşik müşterek tatbikatı EFES-2026, nefes kesen seçkin gözlemci günü faaliyetleriyle gövde gösterisine dönüştü. Sahada tam 50 ülkeden 10 binin üzerinde askeri personel vardı.

Namlular aynı anda ateşlendi

Tatbikat alanı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hareketlendi. Senaryo gereği belirlenen düşman hedefleri, hem karadan hem de denizden ablukaya alındı. Farklı dilleri konuşan, farklı askeri kültürlerden gelen binlerce asker, tek bir karargahın emir komutası altında kusursuz bir uyum yakaladı.

Topçu atışları hedefi tam isabetle vurdu. Havadan indirilen komandolar, düşman hatlarının arkasına sızarak stratejik noktaları dakikalar içinde ele geçirdi. Barut kokusu sahil şeridini kaplarken, yerli ve yabancı gözlemciler harekatın her anını pürdikkat takip etti.

Üst çıtaya ulaştı

EFES-2026, katılımcı ülkelerin askeri imkan ve kabiliyetleri, olası en zorlu senaryolara göre sınırlarına kadar zorlandı. Harbe hazırlık seviyesi en üst çıtaya taşındı.

Birlikler, kriz anlarında reflekslerinin ne kadar hızlı olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Savaş uçaklarının bombardımanına, amfibi hücum botlarının kıyıya çıkarma harekatı eşlik etti. Savunma sanayisindeki yerli teknolojilerin sahada aktif olarak kullanılması ise tatbikatın operasyonel gücünü ikiye katladı.

Gökyüzünde nefes kesen kapanış

Barut dumanlarının dağılmasının ardından, gözler bu kez Ege semalarına çevrildi. Tatbikatın başarıyla tamamlanmasını kutlayan Türk Yıldızları, gökyüzünü adeta bir tuval gibi kullandı.

Savaş jetlerinin yüksek hızda yaptığı akrobasi hareketleri, izleyicilerin nefesini kesti.

Gökyüzüne çizilen kalpler ve ani dalışlar, EFES-2026’nın profesyonelliğine yakışır bir final oldu.

Ege’de haftalardır süren askeri hareketlilik, gökyüzündeki bu görsel şölenle zirvede noktalandı.

