İzmir Seferihisar Doğanbey Tatbikat Bölgesi’nde devam eden EFES-2026 Tatbikatı, dünya askeri literatürüne geçen tarihi bir operasyona sahne oldu. Türk savunma sanayii firması STM tarafından geliştirilen KARGU vurucu İHA’ları, gece safhasında sürü zekası altyapısıyla koordineli bir saldırı gerçekleştirdi. Tam 20 adet kamikaze drone, belirlenen hedeflere aynı saniyede taarruz düzenleyerek imha etti.

Tek operatörle tam otonom uçuş

50 ülkeden 10 binin üzerinde askeri personelin katıldığı tatbikatta, yerli mühendislik kabiliyetleri en zorlu şartlarda test edildi. Tamamen milli algoritmalar ve dağıtık mimariyle donatılan KARGU sürüsü, tek bir askerin kontrolünde havalandı. İHA'lar intikal rotasını otonom çizdi.

Merkezi bir kontrol birimine bağlı kalmadan çalışan sistem, uçuş esnasında kendi kararlarını kendi verdi. Havada birbirleriyle gerçek zamanlı haberleşen robotik sistemler, yerdeki hedefleri insan müdahalesi olmadan tespit ve sınıflandırma yeteneğini sergiledi. Sürü içindeki İHA’lar görev paylaşımı yaparak hedef önceliklerini kendileri belirledi.

Dünya askeri literatüründe bir ilk

Geliştirilen bu teknoloji, laboratuvar testlerinin ötesine geçerek ilk kez bu kadar büyük ölçekli ve fiili bir askeri tatbikatta yer aldı. Bünyesinde anti-personel harp başlığı barındıran İHA’lar, hedef bölge üzerinde eş zamanlı satürasyon saldırısı icra etti. Düşman hatları tamamen baskılandı.

STM yetkilileri, gerçekleştirilen bu faaliyetin dünya askeri tarihinde bir ilke tekabül ettiğini bildirdi. Küresel ölçekte ilk kez bir askeri tatbikat ortamında, canlı mühimmatlı bulutaltı İHA’lar ile bu yoğunlukta bir sürü harekatı başarıyla tamamlanmış oldu. Havada esnek bir yapıya sahip olan bu yazılım mimarisi sayesinde, operasyon sırasında sürüye yeni İHA'lar eklenebiliyor ya da farklı alt görevler eş zamanlı bölüştürülebiliyor.

"Takip eden değil standart belirleyen ülkeyiz"

Ocak 2026’da Ankara’da yapılan başarılı saha testlerinin ardından kabiliyetin EFES-2026 ile uluslararası arenaya taşındığını belirten STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türk savunma sanayiinin ulaştığı seviyeye dikkat çekti.

Güleryüz, 20 adet KARGU'dan oluşan sürünün tam otonom şekilde hedefleri imha etmesinin Türkiye için bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti. Dünyada bu ölçekteki bir sürü drone saldırısının tatbikat ortamında ilk kez başarıldığını vurgulayan Güleryüz, otonom sistemler alanında artık Türkiye'nin teknoloji takip eden değil, küresel standartları belirleyen bir aktör konumuna yükseldiğini kaydetti.

