Son Mühür - İzmir'de adalet mekanizması ile akademik dünya, denetimli serbestlik hizmetlerinin verimliliğini artırmak üzere güçlerini birleştirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Demokrasi Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, yükümlülere yönelik eğitim, iyileştirme ve bağımlılıkla mücadele gibi kritik alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

8 farklı başlıkta ortak akıl

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu tarafından imzalanan protokol; çocuk yükümlülere yönelik özel çalışmalar, araştırma-geliştirme faaliyetleri, personel ruh sağlığının desteklenmesi, sosyal-kültürel etkinlikler ve kamu yararına çalışma uygulamaları olmak üzere sekiz farklı başlıkta ortak yürütülecek faaliyetleri kapsıyor. Adliye ve üniversite yönetiminin üst düzey katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninin sonunda, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin 10. kuruluş yılına özel olarak bastırılan anı pulu, Rektör Karahasanoğlu tarafından Başsavcı Ali Yeldan’a takdim edildi.