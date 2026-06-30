Son Mühür/ Osman Günden- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Urla’ya gelişinin üzerinden tam 100 yıl geçti. İlçe halkı, bu tarihi günü Mermerli Çeşme’den Cumhuriyet Meydanı’na uzanan büyük bir kortej yürüyüşüyle kutladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla sokakları dolduran binlerce Urla sakini, renkli görüntüler oluşturdu.

Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk töreni

Kortejin ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Urla Garnizon Komutanı Deniz Albay Serdar Akın ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da törende hazır bulundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan yaptı. Balkan, Atatürk’ün Urla ziyaretinin sıradan bir tarihsel olay olmadığını, ilçenin Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını simgelediğini ifade etti.

"Emaneti geleceğe taşıyoruz"

Cumhuriyet’i geleceğe taşınacak ortak bir sorumluluk olarak nitelendiren Belediye Başkanı Selçuk Balkan, meydandaki anıtı işaret ederek şunları söyledi:

"Bugün arkamızda yükselen bu anıt yalnızca bronzdan yapılmış bir heykel değildir. Bizlere geleceğe hangi değerlerle yürümemiz gerektiğini hatırlatan güçlü bir simgedir. O karakterin adı Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet; bağımsızlık iradesidir, akıldır, vicdandır, üretmektir, dayanışmadır. Bizler de Urla'da bu emaneti yalnızca korumakla yetinmiyor, her gün yeniden üretiyor ve geleceğe taşıyoruz."

Kutlamalar zeybek gösterisiyle sona erdi

Konuşmaların ardından sahneye halk oyunları ekibi çıktı. Ekibin sergilediği zeybek gösterisi meydandaki katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 100. yılına özel hazırlanan program, zeybek gösterisinin bitimiyle birlikte son buldu.

