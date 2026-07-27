Son Mühür / Merve Turan - Seferihisar Belediyesi tarafından başlatılan Yaz Okulları kapsamında bu yıl da Seferihisarlı çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor.Uzman eğitmenlerle haftanın 4 günü verilen derslerle birlikte toplam 50 saatlik programla birlikte çocuklar farklı spor branşları ile tanışıyor.

“Birlikte başarmayı öğreniyoruz”

Yaz Okullarını ziyaret eden Seferihisar Belediyesi Başkanı Vekili Fuat Gümüş, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için sporu yaşamlarının doğal bir parçası haline getirmek istiyoruz. Yaz Spor Okullarımız yalnızca sportif becerilerin geliştiği bir alan değil; aynı zamanda paylaşmayı, dayanışmayı ve birlikte başarmayı öğrenilen önemli bir eğitim ortamı” dedi.

“Üreten nesiller için çalışmaya devam edeceğiz”

Mutluluğunu paylaşan Seferihisar Belediyesi Başkanı Vekili Fuat Gümüş, “Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan ve mutluluk, yaptığımız çalışmaların en büyük karşılığıdır. Amacımız çocuklarımızı yılın her döneminde sporla buluşturmak ve daha fazla gencimize ulaşmak. Spor yapan, üreten ve kendine güvenen nesiller yetiştirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Yaz döneminin ardından Kış Spor Okullarımızla eğitimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.