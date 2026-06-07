Son Mühür/ Beste Temel- Seferihisar’da yaz sezonunun açılmasıyla birlikte sivrisinek ve haşere kabusu başlamadan bitti. Belediye ekipleri, ilçenin dört bir yanında eş zamanlı bir ilaçlama seferberliği başlattı. Sokaklar, parklar ve dere kenarları mercek altında.

Gündüz tespit ediliyor gece müdahalede bulunuluyor

Ekipler, haşerelerin üreme noktalarını tek tek tespit ediyor. Çalışmalar sadece ana caddelerle sınırlı değil. Çöp konteynerleri, sulak alanlar ve yeşil parklar köşe bucak ilaçlanıyor. Planlı programın yanı sıra vatandaştan gelen anlık ihbarlar da anında değerlendirmeye alınıyor. İlaçlama araçları, Seferihisar’ın her mahallesine giriyor. Hem de hiç ara vermeden.

Kimyasal değil, tamamen sağlık odaklı mücadele

Sivrisinekle mücadele ederken doğayı ve insan sağlığını korumak en büyük öncelik. Bu yüzden çalışmalarda kullanılan tüm ürünler özel olarak seçildi. İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, sadece hedef canlıya yönelik uygulamalar tercih ediliyor. Amaç, Seferihisarlıların yaz gecelerini kaşıntı ve uykusuzlukla geçirmesini engellemek. Kimyasal kokulara boğulmadan, temiz bir çevre hedefleniyor.

Başkan Yetişkin: "Sokaktayız, sahadayız"

Çalışmaların koordinasyonunu yakından takip eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yaz boyunca sahadan çekilmeyeceklerini belirtti. Vatandaşın yaşam konforunu her şeyin önünde tuttuklarını vurgulayan Yetişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz geldi, kapı pencere açıldı. Haliyle sivrisinek ve haşere sorunu da kapıya dayandı. Biz bu sorunu büyümeden çözmek için ilçenin tamamında vitesi artırdık. Ekiplerimiz 24 saat esasıyla sahada görev yapıyor. Seferihisar halkının sağlıklı, temiz ve huzurlu bir yaz geçirmesi bizim görevimiz. Gelen her bir ihbarı, her bir talebi titizlikle inceliyor ve o bölgeye anında müdahale ediyoruz. Bu yaz Seferihisar’da herkes rahat bir nefes alacak."

