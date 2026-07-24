Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Seferihisar Belediyesi, ilçe genelinde hijyen ve çevre düzenini sağlamak için yol yıkama ile temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yollarda biriken toz ve çamurun giderilmesi amacıyla yürütülen uygulamalar belirli bir plan doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Gece saatlerinde tazyikli suyla temizlik

Belediye ekipleri, araç ve yaya trafiğinin azaldığı gece saatlerinde ana arterler, caddeler ve sokaklarda tazyikli suyla yıkama yapıyor.

Özel ekipmanlı temizlik araçlarıyla yürütülen müdahalelerle yol üzerindeki kirlilik temizlenirken, kent estetiğinin korunması hedefleniyor.

Çalışmalar mahallelere yayılıyor

Temizlik programı yalnızca belirli güzergahlarla sınırlı tutulmuyor. Belirlenen program kapsamında, yıkama ve süpürme işlemleri Seferihisar’ın farklı mahallelerinde de sırayla uygulanacak.

"Seferihisar’ın her mahallesine aynı özenle hizmet ulaştırıyoruz"

Saha çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, temizlik hizmetlerinin plan çerçevesinde sürdüğünü belirterek,

“Seferihisar’ın her mahallesine aynı özenle hizmet ulaştırıyoruz. Yol yıkama çalışmalarımızı belirli bir program dahilinde ilçemizin dört bir yanına yayarak sürdürüyoruz.

Amacımız yalnızca sokaklarımızı temizlemek değil, hemşehrilerimize daha sağlıklı, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir kent sunmak.

Seferihisar’ın her köşesinde aynı hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.