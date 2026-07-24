İzmir Seferihisar’da sol bacağına ateş edilmiş bir şekilde sokak ortasında bulunan Yaman isimli köpek, ağır yaralı olarak Seferihisar Belediyesi Prof. Dr. İsmet Sungurbey Hayvan Barınağı'na yetiştirilmişti. Veteriner hekimlerinin ilk müdahele ve tetkiklerinden sonra Yaman’ın sol bacağındaki hasarın geri dönülmez olduğu kesinleşince amputasyon kararı alındı.

Hayata tutunmayı başardı

Seferihisar Belediyesi Prof. Dr. İsmet Sungurbey Hayvan Barınağı'ndaki başarılı operasyonun ardından üç bacağıyla hayatına devam eden talihsiz Yaman geçirdiği ameliyata sonrasında kısa süre içerisinde yeni hayatına uyum sağladı. Sağlığına kavuşan Yaman’a kısırlaştırma işlemi de yapıldı.

Yurt dışından müjde

Tedavisinin ardından Seferihisar Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) tarafından Yaman için sahiplendirme çağrısı yapıldı. Kısa süre içinde yurt dışından bir aile sahiplendirme çağrısına yanıt verdi.

Yaman sıcak yuvaya kavuştu

Yurt dışına çıkması için gerekli tüm evraklar tamamlandıktan sonra hayata geri döndürülen Yaman yeni ailesine kavuşmak için yola çıktığı belirtildi. Yaman'ın hayatı Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi Prof. Dr. İsmet Sungurbey Hayvan Barınağı işbirliğinde mutlu sona kavuşturuldu.