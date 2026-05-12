Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin acı bir haberle sarsıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in annesi Emine Yetişkin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Emine Yetişkin’in bir süredir tedavi gördüğü belirtilirken, acı haber sevenleri ve çevresinde büyük üzüntü yarattı. Emine Yetişkin için düzenlenecek olan cenaze töreni, 13 Mayıs Çarşamba günü Seferihisar Ulu Camii’nde öğle namazını müteakip gerçekleştirilecek. Merhume, kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Başkan Yetişkin acı haberi duyurdu!

Annesi Emine Yetişkin'in vefat haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Kıymetli annemizi ebediyete uğurluyoruz…

Hayatı boyunca sevgisi, emeği ve fedakârlığıyla ailemizin en büyük değeri olan canım annemizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Rabbim seni rahmetiyle kuşatsın…

Yattığın yer incitmesin, mekânın cennet olsun." ifadelerini kullandı.