İzmir'de düzensiz göçle mücadele çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Seferihisar açıklarında peş peşe iki operasyon düzenlendi. İlk gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde, Sahil Güvenlik Mobil Radar (MORAD) sistemiyle gerçekleştirilen kontroller esnasında denizde ilerlemekte olan bir lastik bot belirlendi. Bölgeye intikal eden sahil güvenlik botu, şüpheli tekneyi durdurarak içerisindeki düzensiz göçmenleri yakaladı.

Aralarında 11 çocuk da bulunuyordu!

Ekiplerin durdurduğu lastik botta yer alan 53 düzensiz göçmen, güvenli şekilde karaya götürüldü. Yakalanan yabancı uyruklular arasında 11 çocuğun da bulunduğu ifade edildi. Göçmenler, ilk sağlık ve kimlik kontrolleri sonrasında ilgili işlemler için yetkili birimlere gönderildi.

İHA tespit etti!

Seferihisar açıklarında düzenlenen ikinci operasyonda ise Sahil Güvenlik Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) tarafından denizde ilerlemekte olan başka bir lastik bot tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye intikal eden sahil güvenlik botu, ilerlemekte olan botu durdurarak içerisindeki 32 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler güvenli şekilde kıyıya götürüldü.

4 gözaltı!

Operasyonlar çerçevesinde olayla bağlantılı olduğu düşünülen 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere start verilirken, yakalanan düzensiz göçmenler ise kimlik tespit ve idari işlemlerinin noktalanması sonrasında İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.