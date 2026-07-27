Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, toplam 2 milyon 777 bin 954 metrekare büyüklüğündeki gayrimenkulleri vitrine çıkarıyor. Muhammen bedeli 18 milyar 724 milyon 303 bin 30 lira olan taşınmazlar için taksitli ve peşin ödeme imkanları sunuluyor. Alıcılar konuttan ticarete, sanayiden tarım alanlarına kadar pek çok farklı nitelikteki arsa için teklif verebilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Açık artırmalar 12 - 13 - 14 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak. Satış organizasyonu Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda eş zamanlı yürütülecek. Salon katılımının yanı sıra internet üzerinden (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif vermek de mümkün olacak.

TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE VAR?

TOKİ, 49 ilde bulunan 737 arsayı satışa sunuyor. Arsa satışı yapılacak iller şöyle sıralanıyor:

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak.

İhale kapsamındaki alanlar konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, akaryakıt tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliği taşıyor.

TOKİ ARSA ÖDEME ŞARTLARI VE PEŞİNAT İNDİRİMİ NE KADAR?

Alıcılar arsalara iki farklı vade seçeneğiyle sahip olabiliyor:

Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade

Yüzde 30 peşinat ve 48 ay vade

Listede yer alan bazı taşınmazlar ise doğrudan peşin bedelle satılacak. Peşin alım yapmayı tercih eden alıcılara yüzde 15 indirim uygulanacak.