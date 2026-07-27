CHP'ye yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla birlikte partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu gelirken, Özgür Özel ve beraberindekilerin izleyecekleri yol haritası ise merak konusuydu. Özgür Özel liderliğinde geçtiğimiz günlerde YENİ Parti kurulurken, İzmir'de çok sayıda istifa ve YENİ Parti'ye geçiş gündeme geldi.

CHP'li belediye başkanlarının tavrı merak konusu olurken, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli kararını açıkladı. Denizli, siyasi yaşamına YENİ Parti bünyesinde devam edecek.

"Kurtuluşun ve kuruluşun ruhuyla yeni bir yola çıkıyoruz!"

CHP Çeşme İlçe Başkanlığı binası önünde basın açıklaması gerçekleştiren Lal Denizli, "Öncelikle büyük bir alkışı partimizin içerisinden geçtiği bu kuşatma sürecine sessiz kalmayarak toplu olarak istifa gerçekleştiren geçmiş dönem ilçe başkanlarımıza istiyorum. Ardından büyük bir alkış yine burada bizlerle birlikte olan geçmiş dönem seçilmiş belediye başkanlarımıza istiyorum. Söylenecek çok fazla söz yok. Bizler CHP'li olanlar olarak bu bayrak altında bedel ödedik. Bu bayrak için hizmet ettik. Milletimizin önceliklerini asla ikinci plana atmadık. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iradesiyle, kuruluşun ve kurtuluşun ruhuyla daima milleti önceliklendiren hizmet anlayışıyla yolumuza devam ettik. Yağmur yağdı pankart taşıdık. Sel oldu bayrak taşıdık. Miting yaptık. Birçok baskıya boyun eğmedik. Geldik Türkiye'nin 47 yıl sonra birinci partisi olduk. Bedelini de yol arkadaşlarımızı hapsederek ödetmeye başladılar. Biz bunu hak etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bunu hak etmiyor. Bu millet bunu hak etmiyor. Dolayısıyla bizler kurtuluşun ve kuruluşun ruhuyla yeni bir yola çıkıyoruz. Bu bir ayrılık değil. Bu ilkelerimizden ödün vermek değil. Aksine milletin bizlere sunduğu bu tarihi görevi sırtlanarak belki bugün bu görevleri aldığımız için risk alarak, belki bu tercihlerimiz için bedel ödeyerek ama inandığımız ilke ve ideallerden tek bir gün vazgeçmeden, asla boyun eğmeden 1919'un ruhuyla yola çıkıyoruz. Bizlere partili büyüklerimizden, bu memlekete daima hizmeti önceliklendirmiş, milletin isteklerini önceliklendirmiş, daima topluma hizmet etme şiarıyla yola çıktığımız kurtuluş ve kuruluşun ilkeleriyle bu yeni yolda dayanışma içinde, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi parmakla göstermeden aksine alacağımız her bir oyun bizi iktidara bir adım daha yaklaştırdığını bilerek, hatırlayarak asla vazgeçmeden bu yola devam edeceğiz. Doğruları söylemekten asla vazgeçmeyin. Bizler çıktığımız bu yeni yolda iktidar olacağız." ifadelerini kullandı.