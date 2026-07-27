ÖSYM tarafından 26 Temmuz Pazar günü yapılan AGS ve ÖABT oturumlarının ardından takvim işlemeye başladı. Sabah saatlerinde 110 dakika süren AGS'nin, öğleden sonra ise adayların alanına göre 70 veya 90 dakika süren ÖABT'nin bitmesiyle sorular erişime açıldı. Temel soru kitapçıklarının yayınlanmasının ardından sınava katılanlar sonuç gününe odaklandı.

2026 AGS VE ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre 2026 MEB-AGS sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

AGS VE ÖABT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

26 Temmuz 2026 tarihinde yapılan Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı. Sınava giren adaylar, soruların tamamına 26 Temmuz saat 20.40'tan itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabiliyor. Sistemi 10 gün boyunca kullanabilecek olan adaylar için soru kitapçıklarını görüntüleme süresi 5 Ağustos 2026 saat 23.59'da bitecek.

2026 AGS VE ÖABT CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ÖSYM'nin düzenlediği sınavların soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişiyor. Sorgulama ekranına giriş yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gerekiyor.