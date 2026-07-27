Dünya genelinde petrol fiyatlarında görülen geri çekilme, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 95 kuruşluk indirim yapılması gündemde yer alıyor. İndirim haberinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt tabelaları yeniden mercek altına alındı.

MAZOTA İNDİRİM VAR MI, NE ZAMAN GELECEK?

Dış piyasada ham petrol fiyatlarının gerilemesiyle akaryakıt ürünlerinde indirim ihtimali doğdu. Bu doğrultuda motorin grubunda gece yarısından itibaren 2 TL 95 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor. Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde motorin litre fiyatı gerileyecek.

27 TEMMUZ GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

Olası indirim öncesinde büyükşehirlerdeki akaryakıt pompa fiyatları şöyle şekilleniyor:

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 67,05 TL

Motorin: 78,52 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 66,90 TL

Motorin: 78,37 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 68,01 TL

Motorin: 79,63 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 68,29 TL

Motorin: 79,90 TL

LPG: 31,19 TL