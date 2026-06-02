Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mahkeme tarafından verilen kararın ardından partinin genel başkanlık koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu otururken, Özgür özel ve ekibinin izleyeceği yol haritası ise kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda il ve ilçe örgütü Özgür Özel'e desteğini açıklarken, CHP İzmir İl Örgütü de onların arasında yer alıyor.

Bu kapsamda CHP İzmir İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu.

"Yürüttüğümüz demokrasi mücadelesine kararlılıkla sahip çıkıyoruz!"

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "İl Başkanlığımızda CHP İzmir İl Başkanımız Çağatay Güç, il yöneticilerimiz ve örgütümüzle birlikte millet iradesine sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine, örgütlü mücadelesine ve seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde yürüttüğümüz demokrasi mücadelesine kararlılıkla sahip çıkıyoruz.

Halkın iradesini yok sayan her anlayışın karşısında, Cumhuriyet’in kurucu partisinin neferleri olarak omuz omuza duruyoruz. Gücümüzü makamdan değil halktan, ayrıcalıktan değil örgütümüzden alıyoruz.

İnancımız tam, dayanışmamız güçlü, mücadelemiz kararlıdır.

Kurtuluş yok tek başına;

Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!" ifadeleri kullanıldı.