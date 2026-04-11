Son Mühür- Özdemir Araştırma’nın 23-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği son genel seçim anketi kamuoyuyla paylaşıldı. 31 ilde, 2 bin 12 seçmenle yapılan çalışmada siyasi partilerin oy oranlarında dikkat çeken değişimler kaydedildi.

AK Parti zirvede ancak gerileme eğiliminde

Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 31,4 oy oranıyla birinci sıradaki yerini korudu. Ancak partinin, bir önceki genel seçimde elde ettiği yüzde 35,62’lik oy oranının gerisinde kaldığı görüldü. Bu tablo, AK Parti’de oy kaybı eğilimine işaret etti.

CHP’de yükseliş, fark daraldı

CHP ise yüzde 29,5 oy oranına ulaştı. 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 25,35 seviyesinde bulunan partinin, bu sonuçla birlikte oy oranını yükselttiği dikkat çekti. İki büyük parti arasındaki farkın 1,9 puana kadar gerilemesi, yarışın daha da yakın seyrettiğini ortaya koydu.

Diğer partilerin oy dağılımı

Ankette MHP yüzde 8 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 8,7, İYİ Parti yüzde 6,6, Anahtar Parti yüzde 5,3, Yeniden Refah Partisi yüzde 3, Zafer Partisi yüzde 2,6, Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 1,8 ve diğer partiler toplamda yüzde 3,1 oranında destek buldu.