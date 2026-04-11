Son Mühür / Atakan Başpehlivan Sosyal medyada yaptığı analizlerle dikkat çeken siyaset bilimci Emrah Gülsunar, yarın yapılacak Macaristan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gülsunar, seçim sürecine dair öngörülerini ve dikkat çeken tespitlerini paylaştı.

Macaristan’ın küresel düzeyde fazla önemli bir ülke olmadığını aktaran ancak 12 Nisan Pazar günü gerçekleşecek seçimlerin sembolik bir değeri olduğundan bahseden siyaset bilimci Emrah Gülsunar, “Macaristan aslında küresel düzeyde fazla önemi olan bir ülke değil. 10 milyon nüfus, Türkiye'nin 6'da 1'i kadar bir ekonomi. Macaristan'daki seçimleri asıl önemi kılan sembolik değeri.” şeklinde konuştu.

“Orban gidecek mi kalacak mı?”

Son olarak, Macaristan’ın mevcut başkanı Orban’ın küresel anlamda trend haline gelmiş popülist otokratlığın bilinen bir temsilcisi olduğunun altını çizen Gülsunar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı: “Artık küresel bir trend haline gelmiş popülist otokratlığın en bilinen temsilcilerinden Orban gidecek mi kalacak mı? Giderse bu dünyadaki popülist otoriter dalgayı nasıl etkileyecek? Temel mesele bu.”