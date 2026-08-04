Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin terfi, görev süresi uzatma ve emeklilik kararları belli oldu. Açıklanan kararlar içinde en dikkat çeken isimlerden biri ise Türkiye'nin ilk astronotu olan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı olarak dikkat çekti.

Tuğgeneral rütbesine yükseldi

Yüksek Askerî Şûra kararları çerçevesinde Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın bir üst rütbeye terfi ettirilmesine hükmedildi. Karara göre Gezeravcı, 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tuğgeneral rütbesiyle görevini sürdürecek.

İlk insanlı uzay görevinde yer aldı!

Alper Gezeravcı, 18 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen Axiom Mission 3 (Ax-3) görevi çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu unvanını elde etmişti. Yaklaşık iki hafta süren uzay görevi süresince çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştiren Gezeravcı, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunda önemli çalışmalar yapmış ve ülkenin uzay programı açısından tarihi bir dönüm noktasında boy göstermişti.

Görevini yeni rütbesiyle sürdürecek!

Uzay misyonu sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevini devam ettiren Alper Gezeravcı, YAŞ kararlarıyla birlikte kariyerinde yeni bir aşamaya adım atmış oldu.

