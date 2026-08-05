Son Mühür- Kamuoyunda Çerçeve Yasa olarak bilinen ''Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'' bu hafta TBMM'nin ana gündem maddesi olmaya aday.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin imzaladığı yasa teklifiyle ilgili AK Parti TBMM Grup Başkanlığınca kapalı grup toplantısında milletvekilleri bilgilendirilecek.

Bilgilendirmeyi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yapacak.

Tam öncesinde bir gelişme oluyor...



Çerçeve Yasa'yla ilgili gelişmeler öncesinde CHP ve Özgür Özel'le ilgili sıcak gelişmeler olduğuna dikkat çeken isim BUPAR Araştırma Direktörü Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz oldu.



Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme rüşvet suçlamasıyla ilgili hazırlanan fezlekenin TBMM'ye gönderildiğine dikkat çeken Yılmaz,

''Ne hikmetse milletvekillerinin görmeden imzalaması istenen yasadan önce Veli Ağbaba’nın abisi gözaltına alınıp, savcılık da Ağbaba ve Özel’in dokunulmazlık dosyasını bakanlığa gönderiyor… “Makul muhalefet” olmak yalnızca butlanı kabul etmekle değil, iktidarın bu süreçten istediği sonucu çıkardığı bir siyasi zemine rıza göstermekle de olur. Çünkü Türkiye’nin kimliksel sütunlara bölündüğü o atanmışlar düzeninde zaten iktidar değişimine imkân kalmaz'' mesajı verdi.

23 Şubat'ta dikkat çekmişti...



Onur Alp Yılmaz, 23 Şubat'ta yaptığı paylaşımda da iktidarın çözüm sürecine ilişkin komisyon tartışmalarına dikkat çekerek,

''Ne hikmetse her komisyon meselesi gündeme geldiğinde CHP’nin kurultay davası da gündeme geliyor'' değerlendirmesinde bulunmuştu.