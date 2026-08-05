Son Mühür- CHP'li belediyelere yönelik operasyonların birçoğunda Veli Ağbaba ismi ilginç bir şekilde haberlerin ortak öznesi olarak gündeme gelmeye devam ediyor.

Yeni parti lideri Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı haberlerinin ardından Ağbaba soyadı bu kez başka bir gözaltı haberinin de konusu oldu.

Hür Ağbaba gözaltında...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba'nın gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Gazeteci Vefa Yürekli, geçtiğimiz Mayıs ayında tutuklanan Egeşehir eski Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci'yle, Ağbaba ailesi arasındaki ilişkileri mercek altına aldı.

''İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında tutuklanan Süleyman Ekinci için Veli Ağbaba, “Ortağım değil, yakın dostum” diyerek ticari ilişki iddialarından sıyrılmaya çalışmıştı'' hatırlatmasında bulunan Yürekli,

''Hakikaten Ekinci, onun ortağı değildi…

Gözaltına alınan ağabeyi Hür Ağbaba’nın ortağıydı!'' bilgisini paylaştı.

Perde arkasını mercek altına aldık...



''Hür Ağbaba'yla ilgili her yerde gözaltı haberini okuyacaksınız. Biz ise “Hür Ağbaba kim, tutuklu Egeşehir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci ile nasıl bir ilişkisi vardı?” diye geriye doğru gittik'' diyen Vefa Yürekli,

''Karşımıza sıradan bir tanışıklık değil, belgeli bir ticari ortaklık çıktı.

Soruşturmada, Hür Ağbaba’nın Süleyman Ekinci ile “irtibatlı hareket ettiğinin” tespit edildiği belirtiliyor. Ancak bu irtibat yalnızca telefon görüşmesi veya dostluk değildi'' hatırlatmasında bulundu.

Vefa Yürekli'ye göre Ekinci ve Ağbaba ailesi arasındaki ortaklığın detayları şöyle...

2022 tarihli kayıtlara göre Hür Ağbaba ile Süleyman Ekinci, Battal Gazi Nergiz’le birlikte Trio Girişim Mühendislik İnşaat Şirketi’nin ortaklarıydı.

Bu şirket aynı yıl Malatya Yeşilyurt’ta Sümer Holding’e ait iki kamu taşınmazını satın aldı:

7 bin 144 metrekarelik taşınmaz: 11 milyon TL

16 bin 982 metrekarelik taşınmaz: 13 milyon 100 bin TL

Toplam satış bedeli: 24 milyon 100 bin TL

Dahası da var…

Hür Ağbaba’nın ortağı olduğu Trio Girişim, 2022’de Didim’de SGK’ye ait 5 bin 824 metrekarelik araziyi 18 milyon TL’ye kazandığı tartışmalı ihaleyle de gündeme gelmişti. Dönemin haberlerinde araziye 150 milyon TL değer biçildiği ileri sürülmüş, ihale daha sonra iptal edilmişti.



Asıl dikkat çekici kayıt ise Ticaret Sicili Gazetesi’nde:

Süleyman Ekinci, Trio Girişim’de 8 milyon 500 bin TL sermayeye karşılık gelen 8.500 payını, 19 Aralık 2023’te Hür Ağbaba’ya devretmiş.

Aynı ilanda Ekinci’nin diğer 8.500 payını da Battal Gazi Nergiz’e devrettiği, işlem sonrasında Hür Ağbaba’nın şirketteki payının 25 milyon TL’ye ulaştığı görülüyor.

Üstelik 2022 tarihli basın kayıtlarında Trio Girişim’in ortakları Hür Ağbaba, Süleyman Ekinci ve Battal Gazi Nergiz olarak sıralanmıştı.



Veli Ağbaba ise herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını savunmuştu.

Süleyman Ekinci ilk operasyonda gözaltına alındığında Veli Ağbaba yalnızca “Ortağım değil” dememiş, şu sözlerle kefil de olmuştu:

“Yakın dostum. Çok kaliteli biri. Her şeyine kefil olurum.”

Bugün tablo çok daha açık:

Veli Ağbaba’nın “her şeyine kefil olduğu” Ekinci tutuklu, Ekinci’nin eski ortağı olan ağabeyi Hür Ağbaba ise gözaltında.

Malatya’daki şirket ortaklığından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm ihalelerine uzanan ticari hattın hangi işlemlerde kesiştiğini şimdi savcılık araştırıyor.

Dosyanın görünen yüzü gözaltı haberi…

Geçmiş ortaklık kayıtları ise bu operasyonun arkasındaki ilişki ağının sanılandan çok daha eski ve derin olduğunu gösteriyor.