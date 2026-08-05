Son Mühür- Bu sabah ülke gündeminde yine bir operasyon yer aldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Avcılar Belediyesi'nin 2022'deki asfalt ihalesinde vurgun yapıldığı iddiasıyla düğmeye basıldı.

İhaleye fesat karıştırıp devleti zarara soktukları belirlenen 13 şüpheliyi yakalamak için İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve bu kişiler gözaltına alındı.

2022'deki asfalt ihalesine yolsuzluk soruşturması!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avcılar Belediyesine yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmasının ortaya çıkardığı bilgiler ağızları açık bıraktı. Soruşturma kapsamında e yaklaşık maliyet komisyonunun kamu birim fiyatlarını araştırmaksızın, tamamı piyasadaki şirketlerden yüksek teklifler alarak maliyeti 10 milyon 167 bin TL gibi yüksek tutarda belirlediği ve bu eylemleriyle 3 milyon 302 bin TL kamu zararı oluşmasına sebebiyet verdiği belirlendi.

Usulsüzlük bununla da sınırlı kalmadı. Soruşturma kapsamında ihale komisyonunun isteklilerin sunduğu belgeleri incelemekle yükümlü olmasına rağmen, ihaleye katılan bazı şirketler arasında organik bağ bulunduğu, bu organik bağın ticaret sicil belgesinde görülebilecek durumda olmasına rağmen göz ardı edildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan isimler ortaya çıktı!

Soruşturma kapsamında 13 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Fen İşleri Müdürü İsmail Kurtuluş, Seçkin Özcan, Salman Kalmaz, Nevzat Yalçın, Dursun Yavuz, Kemal Baki, Kemal Kenar, Gülay Güneş, Burak Güneş, Furkan Karaca, Behçet Hırdar, Celal Hırdar, Mustafa Timur gözaltına alındı.