Son Mühür- ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımıyorum'' mesajı veren İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün koltuğunu kaybedip kaybetmeyeceği değil ne zaman kaybedeceği sorusuna cevap aranıyor.

Başkent kulislerinde görevden alınacak il başkanları listesinin ilk sırasında yer alan isim olarak gösterilen Çağatay Güç için sular her geçen gün biraz daha ısınıyor.

İlk planda Özgür Özel'in A Takımı'ndaki dokuz ismin daha sonrasında iki belediye başkanının ihracı için düğmeye basan Genel Merkez'in başta İzmir olmak üzere Manisa ve Kars il örgütlerinin de içinde olduğu Özel'e yakın başkanları görevden alması bekleniyor.



Kılıçdaroğlu'nu ikna çabaları...



CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğunu Çağatay Güç'ten devralacak isim konusunda perde arkasında yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor.

Son gelişmelerin ardından parti içinde gücünü pekiştiren Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın Utku Gümrükçü ismini Kılıçdaroğlu'na ilettiği konuşuluyor.

Rıfat Nalbantoğlu'nun da desteğini aldığı iddialarının olduğu süreçte aralarında Sevda Erdan Kılıç ve Cemal Canpolat'ın da olduğu bir grubun Utku Gümrükçü ismine soğuk baktığı dile getiriliyor.

Gümrükçü'ye karşı çekincelerin üç başlıkta toplandığı süreçte, Tuncay Özkan'a yakın bir isim olması, Özgür Özel döneminde dışlanan Kılıçdaroğlu ekibine soğuk davranması ve

eski başkanı olarak olası bir yargılanma süreci ihtimalinin Gümrükçü'nün şansını zayıflattığı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'ndan bekle gör politikası...



Mahir Polat'ın Gümrükçü konusundaki tavrına karşı ''Bekle gör'' politikasıyla yanıt veren Kılıçdaroğlu'nun, Çağatay Güç konusunda harekete geçmemesini buna bağlayan bir kesim de bulunuyor.

İzmir'de Gürsel Tekin'e yakın ekibin adaylık için nabız yokladığı Muhsin Kurt'un teklife soğuk bakmasının ardından tecrübeli siyasetçi Dr. Merih Şan'ın isminin de potansiyel aday listesine girdiği öğrenilmişti.

İzmir için listeye Sözüpek de eklendi...



CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğu için son sürpriz aday olarak Karabağlar eski İlçe Başkanı Bülent Sözüpek'in adı gündemde.

Bir dönem Cemil Tugay'a yakın olan Sözüpek Nisan 2025'de dönemin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu tarafından görevden alınmıştı.

Bayraklı eski Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın Bülent Sözüpek için yoğu kulis çalışması yürüten ekipte yer aldığı belirtiliyor.

Bayramlaşma için kimler gitmişti?



CHP'deki kamplaşmanın en önemli göstergelerinden biri olan iki ayrı bayramlaşma töreninde İzmir'den Kılıçdaroğlu'na destek için giden ekibin içinde Bülent Sözüpek'in de olduğuna dikkat çekiliyor.

O gün Genel Merkez'e Kılıçdaroğlu için İzmir'den gidenlerin içinde Bornova Belediye eski Başkanı Mustafa İduğ, Çiğli Belediye eski Başkanı Utku Gümrükçü, Buca İlçe eski Başkanı Çağdaş Kaya ve Karabağlar İlçe eski Başkanı Bülent Sözüpek de yer alıyordu.