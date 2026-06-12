Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup başkanı Özgür Özel, parti yönetimi ve teşkilatları yakından ilgilendiren "mutlak butlan" kararının yankıları sürerken, kısa süre içinde ikinci kez İzmir programını gerçekleştiriyor. Siyasi gündemin oldukça yoğun olduğu bir dönemde ziyaret gerçekleştirecek.

Cenaze törenine katılacak

Edinilen bilgilere göre, Özgür Özel’in bugün İzmir’e yapacağı ziyaretin ilk durağı ve temel gerekçesi bir vefa programı olacak. Özel'in, İzmir’deki yakın bir arkadaşının annesinin cenaze törenine katılarak aileye taziye ziyaretinde bulunacağı öğrenildi.

Son yolculuğuna Karabağlar'dan uğurlanacak

Cenaze merasiminin detayları da netleşti. Hayatını kaybeden merhumenin cenaze namazı, Karabağlar ilçesinde bulunan Büyük Hatay Camii’nde kılınacak. İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, cenaze törenine protokolün ve partililerin de katılım göstermesi bekleniyor. Dini vecibelerin yerine getirilmesinin ve helallik alınmasının ardından cenaze, toprağa verilmek üzere Pınarbaşı Mezarlığı’na götürülerek burada son yolculuğuna uğurlanacak.